МО Турции заявило, что преждевременно говорить о причинах катастрофы С-130

Расследование продолжается, указали в министерстве

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Минобороны Турции считает преждевременным говорить о причинах катастрофы в Грузии турецкого военно-транспортного самолета С-130, расследование продолжается.

"В настоящее время слишком рано комментировать вопрос о причинах случившегося. Продолжающееся расследование происшествия прояснит причину инцидента", - сообщил представитель ведомства журналистам в Анкаре.

Минобороны также указало, что разбившийся "самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после завершения технического обслуживания был поставлен на вооружение в 2014 году", а в 2022 году прошел модернизацию.

"Вопреки появившимся утверждениям этот самолет не был выведен из эксплуатации страной-пользователем (Саудовской Аравией - прим. ТАСС), а являлся излишком [для саудовских ВВС]. Самолеты C-130 продолжают эксплуатироваться Саудовской Аравией", - добавили в ведомстве.

МО подтвердило, что "черные ящики", "регистратор полетных данных и регистратор речевых данных упавшего самолета, были доставлены в Турцию для экспертизы и изучаются в Анкаре".

"Причина инцидента будет установлена после тщательного расследования, проведенного оперативной группой по расследованию происшествия. Мы благодарим власти Грузии и Азербайджана за оперативную реакцию и мобилизацию всех ресурсов для поисково-спасательной операции", - отметили в ведомстве.

Также министерство указало, что "до поступления официальных заявлений от Минобороны некоторые пользователи социальных сетей распространяли полученную неофициальным путем информацию о погибших".

"Аккаунты, которые опубликовали информацию о наших мучениках до официальных заявлений, были выявлены, и против их владельцев были возбуждены уголовные дела", - добавили в МО.