Руководитель херсонского отделения ВСКС Евгений Лемякин погиб в ДТП

Авария произошла 12 ноября, сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов

Руководитель херсонского отделения ВСКС Евгений Лемякин © Страница Евгения Лемякина в ВКонтакте

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Руководитель Херсонского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгений Лемякин погиб в ДТП. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

"Вчера в результате ДТП погиб наш товарищ, руководитель Херсонского регионального отделения ВСКС - Евгений Лемякин", - написал он в своем Telegram-канале.

Аширов напомнил, что Лемякин лично участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, под его руководством херсонские добровольцы ВСКС одними из первых прибыли на место ЧП.

"Его огромной заслугой является создание в Херсонской области специализированной инфраструктуры для подготовки спасателей-добровольцев. Благодаря его усилиям был создан Ресурсный центр по чрезвычайным ситуациям с учебным полигоном, что позволило проводить регулярные и качественные тренировки. Евгений постоянно организовывал обучающие мероприятия, где добровольцы отрабатывали навыки первой помощи, работы со снаряжением и альпинистской подготовки. Также регулярно занимался гуманитарной деятельностью, обеспечивая передачу помощи совместно со штабом "Мы вместе". Такие неравнодушные и сильные люди, как Евгений, - это настоящая опора для нашей страны. Светлая ему память", - отметил Аширов.