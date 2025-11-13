Жителя Пензенской области осудили за участие в террористической организации

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 ноября. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Пензенской области за участие в деятельности террористической организации и сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет (5 лет тюрьмы, 9 лет колонии строгого режима) с ограничением свободы сроком на 1 год. <...> Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

По данным ведомства, житель Пензенской области 1978 года рождения, поддерживая конфиденциальное сотрудничество с представителями запрещенной в России националистической организации, в 2023 году дал согласие осуществлять действия для дестабилизации деятельности органов власти и воздействовать на принятие ими решения о прекращении СВО на территории Украины.

Незаконная деятельность была пресечения сотрудниками УФСБ России по Пензенской области совместно с пограничным управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.