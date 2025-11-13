В Перми мужчина открыл стрельбу в кафе

Он был задержан

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в одном из кафе Перми в ночь на 13 ноября. Его задержали и изъяли оружие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Ночью 13 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе Свердловского района Перми произошел инцидент, в ходе которого был ранен мужчина. <...> Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции, оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения в ходе конфликта с посетителями кафе произвел выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в мужчину 1996 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу с огнестрельной раной плеча, а после оказания медпомощи отпущен. Также в ходе конфликта ушиб головы получил юноша 2007 года рождения, который также после оказания медпомощи был отпущен домой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.