Замгендиректора филармонии Кузбасса отправили под домашний арест

Наталью Струкову обвиняют в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Кузбассе заключил под домашний арест на два месяца заместителя генерального директора по концертной работе Кузбасской филармонии Наталью Струкову по делу о получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"Центральным районным судом города Кемерово в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 10 января 2026 года", - сообщили в управлении.

По данным следствия, в декабре 2023 года заместитель генерального директора филармонии получила от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 130 тыс. рублей. Денежные средства были переданы за заключение договора на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием, последующую его оплату, а также за общее покровительство по службе. По месту жительства и работы фигурантки проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства на сумму свыше 600 тыс. рублей, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Противоправные действия выявлены при совместной работе управления ФСБ по Кемеровской области с ГУ МВД России по Кемеровской области.