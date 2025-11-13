В Самаре рассмотрят апелляцию на приговор экс-главе Минтранса региона

Заседание назначено на 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Самарский областной суд начал рассмотрение в апелляционной инстанции поступивших от сторон обвинения и защиты жалоб на приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину, признанному виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности подрядчика по контракту. Заслушав позиции сторон, суд отложил заседание до 20 ноября, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Судебная коллегия апелляционной инстанции суда рассмотрела жалобы, поступившие от гособвинения и защиты осужденного Пивкина. В судебном заседании объявлен перерыв. "Следующее заседание 20 ноября в 16:00 (15:00 мск)", - сказала председательствующая судебной коллегии.

Гособвинитель выразил несогласие с приговором суда Октябрьского района Самары и просит его отменить "в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, несоответствия доводов суда фактическим обстоятельствам дела". По мнению прокурора, выводы суда первой инстанции о переквалификации действий экс-министра со статьи о превышении полномочий на воспрепятствование предпринимательской деятельности противоречат представленным обвинением доказательствам и не обоснованы. Обвинение настаивает на том, что осужденный совершал вменяемые ему действия, используя служебное положение. При этом прокуратура не согласна с выводом суда об отсутствии ущерба потерпевшей стороне компании "Дорисс", полагая, что он заключается в упущенной выгоде в размере более 73 млн рублей.

Сторона защиты просит отменить приговор и оправдать Пивкина, считая, что приведенные обвинением доказательства не подтверждают его виновность. Адвокат считает, что в действиях экс-министра не было давления на подрядчика и ограничения конкуренции.

О приговоре

6 августа Пивкина признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорили к штрафу в размере 480 тыс. рублей в доход государства. При этом суд освободил экс-чиновника от наказания и отпустил под подписку о невыезде с учетом положения ч. 5 ст. 72 УК РФ.

Сторона обвинения вменяла Пивкину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Гособвинитель запросила наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Следствие считало, что чиновник препятствовал выполнению работ по капремонту автодороги Самара - Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 млрд рублей победителем торгов - компанией "Дорисс" из Чувашии, принудив к заключению договора субподряда с компанией "Амонд".

В ходе судебного следствия потерпевшая по делу - генеральный директор "Дорисс" Люция Сафина - заявила об отсутствии материального ущерба и о том, что организация получила чистую прибыль от исполнения контракта, хотя рассчитывала на больший доход при выполнении работ своими силами, а не субподрядной организацией. Представители защиты Пивкина говорили об отсутствии в его действиях существенного нарушения прав и интересов потерпевшей стороны и личной заинтересованности, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 286 УК РФ, и просили переквалифицировать дело.

Пивкин занимал должность министра транспорта и автодорог Самарской области с 2012 по 2024 год.