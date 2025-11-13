В Подмосковье вандалы разбили два десятка стекол в электричке и избили железнодорожника

На место были вызваны сотрудники полиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вандалы разбили более 20 стекол в вагонах подмосковной электрички и избили помощника машиниста в понедельник, 10 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Вечером, 10 ноября, на станции Монино Ярославского направления группа молодых людей в количестве около 20 человек совершила противоправные действия, разбив более 20 стекол в окнах вагонов отправлявшегося пригородного электропоезда. А затем попыталась проникнуть в хвостовую кабину поезда. Среди пассажиров в это время находился помощник машиниста, который следовал на работу. Понимая всю опасность поведения вандалов, в результате которых могли пострадать пассажиры поезда, железнодорожник предпринял попытку остановить хулиганов, в результате чего получил травмы и в настоящее время находится на больничном", - сказал собеседник агентства.

В результате произошедшего в тот день были отменены два пригородных электропоезда. На место были вызваны сотрудники полиции.

В настоящее время ведется расследование, МЖД оказывает всю необходимую поддержку следственным органам.

В МЖД уточнили, что за свое неравнодушие, смелость и мужество помощник машиниста, пострадавший в результате схватки с вандалами, будет представлен к награде.