Экс-замглавы транспортного СК приговорили к 14 годам за кражу драгоценностей

Александру Задорину также запрещено занимать госдолжности в течение 11 лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Задорина, он признан виновным в краже ювелирных изделий, изъятых в ходе обыска, на общую сумму свыше 19 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Задорина виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно назначить 14 лет колонии", - огласила решение судья Альбина Тимакова. Кроме того, ему запрещено занимать госдолжности в течение 11 лет.

Суд постановил конфисковать у Задорина в доход государства 2,5 млн рублей.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Задорину наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима и лишения права занимать должности представителя власти на 10 лет, учитывая частичное сложение наказаний.

Защита в свою очередь выступала за возврат дела прокурору для устранения выявленных недостатков. После отказа суда в этом ходатайстве защита заявила об оправдании Задорина по всем эпизодам обвинения, мотивируя это отсутствием состава преступления.

Согласно оглашенным судебным документам, 16 апреля 2019 года в ходе расследования уголовного дела был проведен обыск в торговом павильоне Vangold в торгово-развлекательном центре "Мега Химки". В результате обыска были изъяты ювелирные изделия, принадлежащие ООО "Рич лайн". В тот же день Задорин поместил изъятые драгоценности в свой служебный кабинет. Материалы дела также указывают, что Задорин дал распоряжение своим подчиненным не передавать эти изделия в камеру хранения вещественных доказательств.

Другой эпизод дела

Также бывшему замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте было предъявлено обвинение в особо крупной взятке. Так, по версии следствия, он попытался помочь избежать уголовной ответственности виновнику авиакатастрофы над Истринским водохранилищем в 2015 году. Тогда в небе столкнулись гидросамолет Cessna с вертолетом Robinson R-44. Погибли все пассажиры и оба пилота, в том числе продюсер информационной службы Первого канала Елизавета Хакимова и чемпион мира по парапланерному спорту Вадим Бухтияров, который сидел за штурвалом вертолета.

Гидросамолет Cessna пилотировал летчик Михаил Ермольчев, а принадлежал он Вячеславу Дьяченко. Последний заявил журналистам, что погибший летчик взял его самолет без спроса, чтобы катать пассажиров за деньги. Однако, по версии СК, Дьяченко осуществлял нелегальный бизнес совместно с Ермольчевым. Задорин же, как утверждает сторона обвинения, за 2,5 млн рублей обещал помочь Дьяченко избежать уголовной ответственности. Эти деньги бизнесмен передал подсудимому несколькими траншами.