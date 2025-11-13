ТАСС: жену экс-главы подразделения Росатома обвинили по делу о взяточничестве

Дарью Сахарову отправили под домашний арест

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жену бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова обвинили в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Дарью Сахарову отправили под домашний арест.

"Дарье Сахаровой предъявлено обвинение в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291.1 УК РФ). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ) предъявлено и самому Сахарову. Они оба полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. "Сахаров полностью сотрудничает со следствием, активно способствуя расследованию уголовного дела", - отметили в правоохранительных органах.