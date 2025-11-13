На "Нижнекамскнефтехиме" произошел пожар

Причиной возгорания стала разгерметизация оборудования

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло на одном из производственных подразделений предприятия "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Нижнекамскнефтехима".

"На территории одного из производственных подразделений предприятия вследствие разгерметизации оборудования произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. "Всего к тушению пожара были привлечены 32 единицы техники и 95 человек личного состава МЧС России", - сообщили в пресс-службе.