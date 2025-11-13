В Челябинске завели дела о травмировании детей в игровой комнате

Следователь провел осмотр места происшествия

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудник следственного управления СК России по Челябинской области возбудил уголовные дела о травмировании двух малолетних детей в игровой комнате, расположенной в Советском районе города Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Выявлена публикация о том, что 11 ноября в одной из детских игровых комнат <...> шестилетняя девочка получила травму в виде рваной раны щеки. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по <...> п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - говорится в сообщении.

Второе уголовное дело возбудили по той же статье, когда обнаружили, что в той же комнате в сентябре 2025 года травмы позвоночника получил четырехлетний ребенок.

По информации пресс-службы, следователь провел осмотр места происшествия. Изъяты необходимые документы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.