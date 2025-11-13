В Грузии экс-премьера Гахарию заочно арестовали

Его обвиняют по эпизодам 2019 года с разгоном митинга и возведением приграничного блокпоста

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, который обвиняется по эпизодам 2019 года с разгоном митинга и возведением приграничного блокпоста. Об этом сообщил телеканал "Рустави-2".

Накануне Генпрокуратура Грузии сообщила, что против Гахарии заведено уголовное дело по двум эпизодам 2019 года, когда тот занимал пост главы МВД. По делу о разгоне митинга в июне 2019 года, когда силовики применили резиновые пули, Гахария обвиняется в организации умышленного причинения вреда здоровью более чем двум лицам и в превышении служебных полномочий. Второй эпизод связан с возведением дополнительного блокпоста в селе Чорчана вблизи югоосетинской границы в августе 2019 года без согласования с властями, что привело к потере контроля грузинской стороны над 100 гектарами лесного массива и вызвало угрозу вооруженного конфликта.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Гахарии, который с весны текущего года находится в Германии. На заседании инстанция рассмотрела дело о возведении блокпоста. Решение означает, что бывший премьер будет задержан в случае возвращения в Грузию. Слушания по делу о разгоне митинга пройдут вечером в четверг. Как накануне заявил генпрокурор Георгий Гваракидзе, возбужденные в отношении Гахарии дела предусматривают до 13 лет лишения свободы.

Гахария был главой МВД Грузии в 2017-2019 годах. Несмотря на резонанс, вызванный жестким разгоном митинга в июне 2019, в том же году он занял пост премьер-министра. Гахария возглавлял правительство Грузии до февраля 2021 года, после чего подал в отставку. Впоследствии он ушел в оппозицию, создав партию "Гахария - за Грузию". Весной текущего года Гахария уехал в Берлин, где находится по сей день.