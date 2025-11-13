"Нижнекамскнефтехим" работает в штатном режиме

Локальное возгорание произошло на одной из технологических установок предприятия

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане работает в штатном режиме после ликвидации возгорания на одной из технологических установок предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Нижнекамскнефтехима".

"Организованы ремонтные работы. Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Происшествие не повлияло на производственные процессы смежных производств", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что локальное возгорание произошло на одной из технологических установок предприятия. Оно было ликвидировано силами прибывших оперативных служб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, к тушению пожара были привлечены 32 единицы техники и 95 человек личного состава МЧС России.