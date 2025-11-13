В школе в Москве отец ученика избил педагога

Пострадавшему вызвали скорую помощь

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Нападение отца ученика пятого класса на учителя произошло в школе на северо-востоке Москвы, пострадавшему вызвали скорую помощь. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

"Сегодня в одной из школ на северо-востоке Москвы произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса. В школу вызваны скорая помощь и полиция. С родителем будут разбираться правоохранительные органы, школа проведет внутреннее расследование", - говорится в Telegram-канале департамента.

В департаменте подчеркнули, что такие ситуации не должны замалчиваться. "В системе московского образования нет места насилию. Жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона", - добавляется в сообщении.