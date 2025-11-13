В Петербурге двух мужчин осудили за поджог релейных шкафов

Их признали виновными по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, госизмене и диверсии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Калужской области Сергея Бороненкова и 46-летнего уроженца Ленинградской области Кирилла Зверева, которые весной 2024 года по указанию иностранных кураторов подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Карелии, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.

"С учетом мнения прокурора города Бороненкову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на 1 год, Звереву - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Бороненкову также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете на срок 3 года.

В суде установлено, что в период с февраля по июнь 2023 года Бороненков, находясь в Питкярантском районе Карелии, разместил в одной из соцсетей сообщение о сборе денег на покупку лазерного прицела для украинского военизированного националистического объединения "Азов" (признано по иску Генпрокуратуры России террористической организацией и запрещено в РФ).

Также Бороненков и Зверев, действуя совместно и из корыстной заинтересованности, по указанию иностранных кураторов в период с марта по апрель 2024 года облили бензином и подожгли релейные шкафы на станции Падозеро в Пряжинском районе Карелии. Общий размер обещанного им вознаграждения составил 100 тыс. рублей. Кроме того, подсудимые согласились совершить иные преступления, направленные против безопасности РФ. Их противоправную деятельность пресекли 27 апреля 2024 года сотрудники правоохранительных органов.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, о государственной измене и о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.