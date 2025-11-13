В Люберцах в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали два человека

Водитель микроавтобуса ООО "Люберецкая транспортная компания" не справился с управлением

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с грузовиком в Люберцах, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 26-м км Новорязанского шоссе. "По предварительной информации, водитель 1982 г. р., управляя маршрутным такси, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, после чего маршрутное такси наехало на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали два человека, они обратились за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Как сообщили в прокуратуре области, водитель микроавтобуса ООО "Люберецкая транспортная компания" не справился с управлением, в результате чего столкнулся с грузовиком. "Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее городская прокуратура в ходе проверок деятельности этой организации выявляла неоднократные нарушения требований законодательства в сфере перевозок пассажиров, в том числе несоблюдение водителями правил дорожного движения и их незаконное привлечение к трудовой деятельности, отметили в областном надзорном ведомстве. По результатам проверок организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, люберецким городским прокурором в адрес главы администрации городского округа внесено представление с требованием исключить ООО "Люберецкая транспортная компания" из числа перевозчиков и принять меры к расторжению контракта. "Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений контролируется", - подытожили в прокуратуре.