В Петербурге осудили подростков, до смерти избивших прохожего

По решению суда, один получил 3,5 года в воспитательной колонии, второй - условный срок

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних, избивших прохожего в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, который в результате умер. Один фигурант получил 3,5 года в воспитательной колонии, второй - условный срок, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд квалифицировал действия Махкамова по ч. 2 ст. 213 УК РФ (2 эпизода), Цигенеску - по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Суд назначил Махкамову наказание в виде 3,5 года в воспитательной колонии, Цигенеску - 3 лет условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Суд оправдал Махкамова и Цигинеску по ч. 3 ст. 30 - п. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) из-за отсутствия состава преступления. За фигурантами признано право на реабилитацию. Также прекращено уголовное дело и уголовное преследование Махкамова по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении потерпевшего Г.

Следствие полагало, что с 17 марта 2024 года Махкамов, находясь на детской площадке у дома на Ленинском проспекте, где также находился ранее знакомый ему несовершеннолетний Г., утверждал в грубой форме, что тот "подставил его". После этого фигурант беспричинно нанес несовершеннолетнему удар рукой по туловищу, удары в область рук, не менее пяти ударов по голове и туловищу, не менее одного удара ногами по нижним конечностям.

19 марта 2024 года Махкамов и Цигенеску, находясь на территории парка "Сад Сан-Галли", увидев ранее неизвестного им мужчину, нанесли ему множественные удары по жизненно важным органам, причинив ему телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Кроме того, Махкамов угрожал потерпевшему туристическим ножом, замахивался на него. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от хронического миокардита.

Кроме того, 19 марта того же года Махкамов, будучи в состоянии алкогольного обвинения у остановки общественного транспорта "Московский вокзал", где также находился ранее незнакомый ему У., в грубой форме обратился к последнему, после чего беспричинно напал на потерпевшего. Затем Махкамов стал угрожать У. туристическим ножом, однако потерпевший уклонился от его ударов.