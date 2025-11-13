В Уфе бывшего военного прокурора осудили за взятку

Мужчина инсценировал смерть за границей после предъявления обвинения

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

УФА, 13 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы приговорил к 12 годам колонии бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона, инсценировавшего смерть за границей после обвинения в получении взяток на 140 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Приговором суда признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры Российской Федерации, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет, со штрафом в двукратном размере - 280 млн рублей, с лишением классного чина "старший советник юстиции" и специального воинского звания "полковник юстиции", государственной награды - медали "70 лет ВС СССР", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимый с 25 января 2011 года по 29 сентября 2014 года совместно с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части района и адвокатом получил взятку в размере 140 млн рублей за заключение договоров аренды принадлежащих Минобороны земельных участков общей площадью свыше 132 тыс. кв. м. Условия договоров позволяли ООО "Группа компаний СУ-10" использовать земельные участки для строительства многоэтажных домов.

"Подсудимый во время судебного следствия нарушил меру пресечения и выехал на территорию иностранного государства, откуда было фиктивно предоставлено свидетельство о смерти. Постановлением суда уголовное дело было прекращено в связи со смертью подсудимого на основании светокопии свидетельства о смерти, предоставленной стороной защиты. Однако в ходе оперативно-разыскных действий он был обнаружен в Ленинградской области и задержан, после чего судебное следствие было возобновлено", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Подсудимый вину не признал.