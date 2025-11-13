Филиппины депортируют обвиняемого в России в мошенничестве создателя ОПГ

Ущерб, причиненный гражданам от деятельности преступной группы, превысил 3,6 млн рублей

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации сообщили, что компетентные органы Филиппин приняли решение о депортации Захара Зверева, обвиняемого в России в создании организованной преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств граждан.

По информации ведомства, инициатором депортации выступила российская Генпрокуратура. Следствие установило, что в мае 2021 года Зверев создал организованную группу, участники которой, выдавая себя за сотрудников различных банков и правоохранительных органов, похищали деньги у граждан.

Размер ущерба от деятельности группы, как уточняется, превысил 3,6 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено следователем Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. После предъявления обвинения Зверев скрылся и в 2023 году был объявлен в международный розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в марте 2025 года подозреваемый был задержан правоохранительными органами Филиппин, а 13 ноября в аэропорту Манилы передан представителям российского бюро Интерпола для этапирования в Москву.