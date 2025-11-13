Замглавы администрации Ялты обвиняется во взятке в 2,5 млн рублей

По данным СК, за деньги, которые получила Ирина Беломестнова, фирма планировала получить контракт на ремонт и реконструкцию детсада

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации города Ялты Ирина Беломестнова обвиняется в получении взятки от директора строительной компании в размере 2,5 млн рублей, за взятку фирма планировала получить контракт на ремонт и реконструкцию детсада, сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, "должностное лицо получила от директора коммерческой фирмы взятку" в 2022 году. Как сообщается в Telegram-канале следственного управления, деньги были переданы за заключение муниципальных контрактов, а также принятие и оплату подрядных работ по контрактам - реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по ул. Красноармейской".

Признаки коррупции выявили УЭБиПК МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. По месту работы и жительства Беломестновой прошли обыски, изъяли документы. Правоохранительные органы устанавливают другие возможные эпизоды коррупции фигурантки дела.

О задержании Беломестновой стало известно 12 ноября, по ходатайству следствия на следующий день суд арестовал ее на два месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Беломестнова была назначена на должность замглавы администрации Ялты в августе 2022 года.