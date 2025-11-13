В Петербурге вынесли приговор по делу о махинациях с землей

Обвиняемые похитили из бюджета 33 млн рублей по нацпроекту "Демография"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Приговор пятерым фигурантам дела о хищении из бюджета более чем 33 млн рублей по нацпроекту "Демография" из-за фиктивной продажи участков многодетным семьям для создания ложных договоров купли-продажи огласил суд в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание Даудовой Альбине в виде 5 лет в ИК общего режима, со штрафом 2 млн рублей; Татьяне Золотухиной - 5 лет в ИК общего режима, со штрафом 1,5 млн рублей; Казбеку Даудову - 4,5 года в ИК общего режима, со штрафом 1,5 млн рублей; Даудовой Амине - 3,5 года в ИК общего режима, со штрафом 1 млн рублей; Темирбеку Темирбекову - 3 лет в ИК общего режима, со штрафом 800 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что Альбина Даудова и Золотухина, будучи осведомленными о реализации нацпроекта "Демография", создали организованную группу для хищения бюджетных средств. Далее Даудова предложила Даудову, а также дочери Амине и Темирбекову, фактически разведенных, вступить в эту группу. Соучастники приискивали и приобретали дешевые земельные участки в Челябинской и Курганской областях для последующей фиктивной продажи их членам многодетных семей для создания ложных договоров купли-продажи. Фигуранты находили многодетные семьи на территории Республики Дагестан для оформления от их имени документов и подачи их в администрации районов Петербурга. На территории города члены группы находили квартиры для фиктивной регистрации членов многодетных семей ради получения сертификатов "Земельный капитал в Санкт-Петербурге" и "Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге".

Фигуранты предоставляли недостоверные сведения и документы в администрации районов на получение сертификатов, дающих право конкретному члену многодетной семьи на получение земельного капитала в Санкт-Петербурге, изготовляли фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, предоставляли заведомо ложные документы и недостоверные сведения в администрации районов города.

В результате с 14 января 2022 года по 22 апреля 2024 года они похитили из бюджета Петербурга в общей сумме более чем 33,7 млн рублей. Также Даудова Альбина, Даудов и Темирбеков легализовали средства. Фигуранты вину в совершении мошенничества признали. Однако Даудова Альбина, Даудов и Темирбеков вину в легализации денежных средств не признали.

Эпизоды и гражданский иск

Уточняется, что Колпинскиий районный суд признал Казбека Даудова и Альбину Даудову виновными в совершении преступлений за 50 эпизодов мошенничества при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), легализации денег (п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Татьяна Золотухина признана виновной в 50 эпизодах мошенничества при получении выплат, Амина Даудова - в 22 эпизодах. Темирбека Темирбекова признали виновным 13 эпизодах мошенничества при получении выплат, а также в легализации денег.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск: с Даудовой Альбины, Золотухиной, Даудова солидарно взыскано почти 16,8 млн. рублей. С Даудовой Альбины, Золотухиной, Даудова, Даудовой Амины, Темирбекова солидарно взыскано свыше 8,1 млн рублей. С Даудовой Альбины, Золотухиной, Даудова, Даудовой Амины солидарно взыскано 5,6 млн рублей. Также 19,6 млн рублей и две квартиры, принадлежащие Темирбекову, конфискованы в доход государства.