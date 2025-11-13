В Сумах над предприятием заметили столб густого дыма после взрыва

Жителям рекомендуют не открывать окна

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сильный пожар начался на одном из предприятий в городе Сумы на севере Украины, где ранее произошел взрыв. Жителям рекомендуют не открывать окна.

"Пожар в промышленном районе Сум. <...> Загорелись материалы на производственном участке", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета. Там добавили, что густой дым, который наблюдают горожане, - следствие взрыва на одном из предприятий.

В свою очередь в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней призвали жителей плотнее закрыть окна, по возможности ограничить пребывание на улице детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания дыхательной системы.

Ранее местные СМИ сообщали о взрыве в Сумах. По данным официального ресурса для оповещения, в тот момент в регионе действовало предупреждение о воздушной тревоге.