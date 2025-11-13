Застройщика из КБР заподозрили в незаконном использовании денег дольщиков

Речь идет о сумме в 55 млн рублей

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Крупного застройщика из Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в незаконном использования денег дольщиков при строительстве многоквартирных домов на общую сумму 55 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и управлении СК России по КБР.

"По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год, обвиняемый, действуя от лица ООО "НСК "Сатурн", незаконно привлек для строительства многоквартирных домов денежные средства граждан без заключения с ними договоров участия в долевом строительстве и использования для взаиморасчетов эскроу-счетов. Полученные от 50 граждан денежные средства в сумме свыше 55 млн рублей оформлены как займы с обязательством передачи взамен квартир. Кроме того, обвиняемый под предлогом продажи квартиры в строящемся доме, которая уже реализована им третьему лицу, похитил денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере", - пояснили в прокуратуре.

В управлении СК России по КБР отметили, что речь идет о 50 гражданах, а на имущество гендиректора строительной компании, стоимостью свыше 94 млн рублей, наложен арест.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 200.3 (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов) и ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.