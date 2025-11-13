ТАСС: в центре Москвы эвакуировали Дом культуры "ГЭС-2"
Редакция сайта ТАСС
15:29
обновлено 15:42
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Эвакуация проводится из дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.
"В учреждении культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной сработала пожарная сигнализация, проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения.
ГЭС-2 была одной из старейших электростанций Москвы, проработавшей почти век, с 1907 года. После здание было выкуплено, а в 2021 году в нем открылся культурный центр.
Позднее в оперативных службах сообщили, что признаки возгорания не найдены, произошло ложное срабатывание сигнализации.