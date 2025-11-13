На Кубани с экс-главы отдела приставов взыскали имущество на 138 млн рублей

Взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1 993 кв. м

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Советский суд Краснодара по иску Генпрокуратуры России изъял у бывшего начальника отдела судебных приставов в Краснодарском крае коррупционное имущество на 138 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1 993 кв. м, два жилых здания (771 кв. м) и две квартиры (138,8 кв. м), расположенные в Краснодаре, а также на 77 млн рублей.