В Челябинске сотрудницу полиции задержали за вымогательство

Женщина и ее сообщники требовали у местного жителя 8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудницы полиции и четверых жителей Челябинской области о вымогательстве 8 млн рублей с применением насилия. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Челябинской области.

"Возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "Ленинский" СУ УМВД России по Челябинску, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), а также четырех местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2025 года сотрудница полиции и четверо местных жителей в Челябинской области, применяя насилие, систематически требовали с 22-летнего мужчины передачу 8 млн рублей. В мае аналогичные требования выдвигались матери потерпевшего под угрозой применения насилия к ней и ее родственникам.

Кроме того, сотрудник полиции, узнав о заявлении потерпевшего в правоохранительные органы, передала эту информацию соучастнику и рекомендовала скрыться, а также незаконно требовала у потерпевшего передачи денег под угрозой уголовного преследования. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал одному из соучастников более 1 млн рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России. Как уточняется в Telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области, фигуранты дела задержаны.