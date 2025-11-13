В Махачкале 14 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Установлением источника заражения занимается управление Роспотребнадзора

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Массовое отравление зарегистрировано в Махачкале, 14 человек, в том числе шесть детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Инфекционисты занимаются лечением пациентов с кишечной инфекцией. В Республиканский центр инфекционных болезней поступило 14 человек, из них шестеро детей, с признаками кишечной инфекции: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела. Тяжелых случаев нет", - сообщили в министерстве.

Все пациенты, уточнили в Минздраве республики, получают необходимое лечение. Установлением источника заражения занимается управление Роспотребнадзора по республике.

Следователи региона начали проверку для выяснения причин и обстоятельств инцидента.