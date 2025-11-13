СК Армении ходатайствовал о продлении ареста бизнесмену Карапетяну

Судья Антикоррупционного апелляционного суда Карен Амирян ранее отклонил апелляцию адвокатов бизнесмена на изменение меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении представил в Антикоррупционный суд ходатайство о продлении ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, сообщила ТАСС пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

"Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица", - сказала она.

Судья Антикоррупционного апелляционного суда Армении Карен Амирян отклонил апелляцию адвокатов Карапетяна на изменение меры пресечения, оставив бизнесмена под арестом. Срок его нахождения под стражей истекает 18 ноября.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и впоследствии продлевал арест. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время были закрыты ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Более того, 13 октября Авдалян сообщила ТАСС, что Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.