AP: в США из-за утечки аммиака госпитализировали несколько десятков человек

По данным агентства, источником утечки стала цистерна грузового автомобиля, припаркованного у местного отеля

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Утечка аммиака произошла в городе Вэзерфорд (штат Оклахома), несколько десятков человек были госпитализированы, сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, инцидент произошел 12 ноября вечером, источником утечки стала цистерна грузового автомобиля, припаркованного у местного отеля.

Четверо из пострадавших были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Власти предписали нескольким сотням человек эвакуироваться.