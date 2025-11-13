В Дагестане в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали, сообщает МЧС региона

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Авария с грузовой машиной ЗИЛ и тремя легковыми автомобилями произошла на автодороге Махачкала - Буйнакск, в результате которой четыре человека пострадали, один - погиб. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС региона.

"ДТП произошло на автодороге республиканского значения Махачкала - Буйнакск. Столкнулись ЗИЛ и 3 легковых автомобиля. В результате происшествия пострадали 5 человек, из которых, к сожалению, 1 скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работали 16 человек и пять единиц техники.