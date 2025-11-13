Польская прокуратура запросила арест экс-главы Минюста

Речь идет о деле о нарушениях в фонде правосудия ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Польши направила в суд запрос на арест экс-министра юстиции республики Збигнева Зёбро по делу о нарушениях в фонде правосудия ведомства.

"Прокурор направил в суд ходатайство на временный арест подозреваемого Збигнева З.", - сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемышлав Новак на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Отмечается, что Зёбро находится в Венгрии.

7 ноября Сейм (нижняя палата парламента) по запросу прокуратуры проголосовал за лишение Зёбро депутатского иммунитета для его уголовного преследования по 26 обвинениям по делу о нарушениях в фонде правосудия. Политику вменяется среди прочего "создание организованной преступной группы". Отмечается, что из средств Фонда правосудия по решению Зёбро было закуплено израильское шпионское программное обеспечение Pegasus, которое использовалось для прослушивания ряда польских политиков.