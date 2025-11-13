Под Белгородом при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

Он получил ожоги и осколочные ранения, сообщили в оперштабе региона

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ожоги и осколочные ранения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьском под Белгородом, сообщил оперштаб региона.

Инцидент произошел в поселке Октябрьском. В больнице населенного пункта мужчине диагностировали баротравму, ожоги грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица.

"После оказания необходимой помощи бригада скорой доставит пострадавшего в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнем", - говорится в сообщении.

Также в Белгородском округе при детонации дрона выбито окно частного дома в селе Красный Октябрь. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка атакован дроном еще один автомобиль, он получил повреждения; в селе Зиборовка того же округа в результате атаки беспилотника в частном доме выбито окно, повреждены кровля и забор. В Грайвороне результатом атаки FPV-дрона стало повреждение кровли социального объекта, а в селе Доброе Грайворонского округа ударом дрона посечен грузовой автомобиль. В селе Зозули Борисовского округа от детонации FPV-дрона в частном доме посечена кровля.

Три населенных пункта Валуйского округа также были атакованы БПЛА. В частности, в Посохово повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль, а в Леоновке выбиты окна, повреждены кровля, входная группа и остекление надворной постройки. В селе Долгое посечен ангар.