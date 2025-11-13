В четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор Александр Гусев призвал жителей зайти в помещения и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили в четырех районах Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Острогожский и Лискинский районы - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Позже губернатор сообщил об угрозе в Россошанском и Бутурлиновском районах.

В новость внесены изменения (21:31 мск) - добавлена информация об угрозе еще в двух районах.