В Ярославле профессора снова обвинили в участии в нежелательной организации

Против Евгения Ермолина завели дело об административном правонарушении

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Новый административный протокол об участии в нежелательной организации составили в отношении бывшего преподавателя Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, профессора Евгения Ермолина, дело направлено из Москвы в Ярославль. Об этом говорится в определении суда, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Первый протокол в отношении Ермолина об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) должен был рассматриваться в Кировском районном суде Ярославля. По решению суда, протокол и другие материалы дела были возвращены в прокуратуру без рассмотрения на доработку.

"20.10.2025 года <…> было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Ермолина Евгения Анатольевича по ст.20.33 КоАП РФ, дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения в Нагатинский районный суд", - говорится в документе.

По данным местных СМИ, Ермолина заподозрили в распространении в своем Telegram-канале материалов латвийского "Свободного университета", признанного в России нежелательной организацией. Нагатинский районный суд Москвы не стал рассматривать дело и направил его в Кировский районный суд Ярославля.

"Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Ермолина Евгения Анатольевича, направить для рассмотрения по подсудности в Кировский районный суд", - говорится в определении суда.

Евгений Ермолин более 20 лет проработал в ЯГТУ им. К. Д. Ушинского, был заведующим кафедрами культурологии, затем журналистики и медиакоммуникаций. В настоящий момент проживает в Германии.