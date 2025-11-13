CNN Türk: пожарный самолет Турции разбился в Хорватии

По данным телеканала, пилот погиб

Редакция сайта ТАСС

© Eric Engman/ Fairbanks Daily News-Miner/ ZUMAPRESS.com via Reuters Connect, архив

СТАМБУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарный самолет, принадлежащий Минсельхозу Турции, разбился в Хорватии, пилот погиб. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По данным телекомпании, факт катастрофы и гибели пилота подтвердили власти Хорватии.

По последним данным, подтверждение факта ЧП поступило и от главы Минсельхоза Турции Ибрагима Юмаклы. "Обломки нашего пожарного самолета, принадлежащего Главному управлению лесного хозяйства, с которым была потеряна радиосвязь в Хорватии, были найдены недалеко от города Сень. Пилот погиб", - написал он в X.

Ранее Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило о потере связи с пожарным самолетом в Хорватии. "12 ноября два самолета AT802 Главного управления лесного хозяйства министерства вылетели из города Чанаккале [в Турции] для планового техобслуживания в Загреб. Из-за плохих погодных условий они провели ночь в аэропорту города Риеки (Хорватия). 13 ноября в 17:38 по турецкому времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) оба самолета вылетели в Загреб, но из-за непогоды направились в аэропорт Риеки. Один самолет благополучно приземлился, в 18:25 связь со вторым самолетом была потеряна. Хорватские службы начали поисково-спасательную операцию", - отмечается в релизе турецкого министерства.

Телекомпания CNN Türk сообщала, что Турция находится в контакте с властями Хорватии в связи с инцидентом.

В новость внесены изменения (21:59 мск) - добавлена информация о крушении самолета.