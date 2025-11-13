Обвинение запросило пожизненное заключение для экс-руководителей непризнанной НКР

Всего по этому уголовному делу проходят 15 человек

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Обвинение запросило для экс-главы непризнанной бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна высшую меру наказания - пожизненное заключение. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

В ходе процесса стороной обвинения было предложено признать Арутюняна виновным в совершении таких предусмотренных УК Азербайджана преступлений, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, геноцид, уничтожение населения, пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев ведения войны и норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, терроризм и финансирование терроризма, создание преступного сообщества и "приговорить его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в тюрьме".

Такую же меру наказания предложено избрать в отношении экс-министра обороны бывшего непризнанного образования Левона Мнацаканяна, экс-заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна, экс-главы МИД Давида Бабаяна и экс-главы парламента Давида Ишханяна. Учитывая, что другим экс-главам непризнанной бывшей НКР Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну к моменту вынесения приговора исполнится 65 лет, прокуроры предложили избрать в отношении них меру наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Всего по этому уголовному делу проходят 15 человек. Остальных фигурантов предложено приговорить к лишению свободы на сроки от 16 до 20 лет.

Процесс по делу экс-руководителей бывшей непризнанной НКР начался в январе 2025 года. Против них выдвинуты обвинения более чем по 20 статьям УК Азербайджана, включая такие, как "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Геноцид", "Уничтожение населения", "Депортация или принудительное переселение населения", "Применение пыток", "Нарушение законов и обычаев войны", "Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов", "Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп" и другим.

Судебный процесс проходит в Бакинском военном суде под председательством Зейнала Агаева.