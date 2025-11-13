В Донецке более 3 тыс. абонентов остались без света
Редакция сайта ТАСС
19:22
ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. В Донецке более 3 тыс. абонентов в двух районах остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 3,1 тыс. абонентов", - написал он в Telegram-канале.
Ведутся восстановительные работы.