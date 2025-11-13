В Москве в ТРЦ "Авиапарк" подросток пытался поджечь кинотеатр

Он был задержан

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве, где попытался совершить поджог. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В ТРЦ "Авиапарк" задержан подросток, который пронес внутрь горючую жидкость и попытался устроить пожар", - сказал собеседник агентства.

Подростку удалось поджечь несколько кресел в кинотеатре, после чего его задержала охрана и передала полиции. Очаг возгорания был ликвидирован сотрудниками ТРЦ. Посетителей кинотеатра эвакуировали. Пострадавших нет.