В Воронежской области обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль

Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Частный дом и автомобиль получили повреждения в результате падения сбитого БПЛА на территории одного из районов Воронежской области. Всего в небе над двумя районами были обнаружены и уничтожены три беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. По предварительным данным, обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома и автомобиль", - написал глава региона.

Он добавил, что непосредственная угроза удара БПЛА сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском, Бутурлиновском, Острогожском и Лискинском районах, а на всей территории региона действует предупреждение об опасности атак БПЛА.