В Каспийске четыре человека пострадали в ДТП

Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. В Каспийске четыре человека пострадали в результате ДТП, сообщает Госавтоинспекция республики.

"В Каспийске на улице Акулиничева 40-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 18-летнего жителя Каспийска. В результате ДТП четверо пассажиров Hyundai Solaris - жители Каспийска в возрасте от 17 до 19 лет - с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.