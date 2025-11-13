Пытавшийся поджечь кинотеатр в Москве подросток следовал указаниям по телефону
Редакция сайта ТАСС
20:57
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестные направляли подростка, который пытался поджечь кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.
"По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкость и поджег", - сказали в ведомстве.
Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.
Ранее сообщалось, что в ТРЦ "Авиапарк" задержан подросток, который пронес внутрь горючую жидкость и попытался устроить пожар. Его задержали и передали полиции. Очаг возгорания ликвидирован. Посетителей кинотеатра эвакуировали. Пострадавших нет.