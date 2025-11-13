Рэпер Obe1Kanobe раскаялся в содеянном и попросил дать ему второй шанс

Никита Вартиков также попросил назначить ему "любое наказание, не связанное с лишением свободы"

ВИДНОЕ /Московская область/, 14 ноября. /ТАСС/. Рэпер Никита Вартиков, известный как Obe1Kanobe, раскаялся в употреблении и хранении наркотиков, заявив, что ему стыдно за совершенные преступления, но попросил дать ему второй шанс и доказать обществу свое исправление. Об этом подсудимый заявил в последнем в слове на заседании в Видновском городском суде Московской области, где присутствовал корреспондент ТАСС.

"Я признаю свою вину, искренне сожалею и раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно за всю эту ситуацию, ведь я подвел своих близких. Я осознаю, что поступил неправильно и нарушил закон, но прошу дать мне второй шанс доказать всем, что я изменился. Мне стыдно, но я умоляю назначить мне любое наказание, не связанное с лишением свободы", - обратился к суду музыкант.

По его словам, 4 декабря у него запланирована в СИЗО официальная регистрация брака с гражданской женой, с которой он решил построить семью. "Я встретил ту, которую полюбил так же сильно, как и она меня, и показала мне, что я был не прав, поэтому ради нее я готов на все, в том числе работать над своими проблемами, - отметил он. - За восемь месяцев в тюрьме каждый день мы писали друг другу письма, чтобы показать, как сильно друг друга любим".

В свою очередь гражданская жена музыканта Анна Пантелеева, характеризуя личность Вартикова, подтвердила в ходе допроса в суде намерения о создании семьи. Кроме того, она сообщила суду, что вместе с Вартиковым до задержания они посещали спортивный зал и ходили в рестораны. Также, по ее словам, Пантелеева знала о его пристрастии к наркотикам, так как он "мучился от бессонницы", но при этом рэпер "занимался музыкой и спортом", во всем ее поддерживал и помогал.

Брат Вартикова Михаил объяснил поступок родственника "пситравмирующей ситуацией в семье" и смертью их потерявшего работу отца в один из дней рождения подсудимого, для которого было трудно "смотреть, как разлагается на глазах спивающийся человек (отец - прим. ТАСС), когда-то сделавший блестящую карьеру во внешней торговле". По словам старшего брата, Никита Вартиков умен, талантлив и неоднократно становился победителем музыкальных соревнований "национального масштаба", благодаря своей настойчивости и целеустремленности.

Кроме того, допрошенные в суде друзья обвиняемого Александр Селиваненко, с которым он познакомился на баскетбольной площадке, и Александра Белавина рассказали о фигуранте дела, как об "отзывчивом, добром и воспитанном мужчине". Вместе с тем Белавина отметила, что рэпер действительно наркотики "употреблял, но сбытом никогда не занимался". Сам подсудимый отметил, что не держит зла на хозяина съемной квартиры, где были найдены наркотические вещества, который, по его мнению, "открыл своим ключом дверь, увидел там кусты марихуаны и вызвал полицию". "Я полностью очистился от марихуаны, а также переосмыслил свою жизнь и ее ценности, стал намного лучше, как человек. Мне 40 лет, и я прошу не заканчивать мою жизнь, а дать мне возможность начать ее заново и доказать всем, что я исправился и стал другим человеком", - резюмировал рэпер. Сегодня подмосковный суд огласит приговор в отношении Вартикова.

О деле

По данным следствия, Вартиков оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоз им. Ленина. Для этого он закупил специальное оборудование, семена и удобрения. Изначально в деле упоминались 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, обнаруженными и изъятыми при осмотре его жилища, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений, но в окончательном обвинении количество горшков снизилось до 7. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения - конопли. В отношении рэпера было возбуждено уголовное дело (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил Видновский городской суд Московской области признать музыканта виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорить его к 11 годам колонии. В свою очередь адвокат подсудимого попросил не лишать его подзащитного свободы, так как рэпер "и так все понял и осознал". Сам музыкант заявлял, что действительно выращивал дома марихуану и употреблял ее, но наркотики никогда не распространял.