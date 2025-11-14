В Новороссийске из-за падения БПЛА пострадал человек

Беспилотник повредил многоквартирный дом

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина пострадал от падения беспилотника в Новороссийске. Фрагменты дрона повредили многоэтажный дом, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. На место ЧП прибыли специалисты специальных и экстренных служб.

Позднее в региональном оперштабе сообщили, что фрагменты беспилотника повредили еще два многоквартирных дома в городе. В квартирах выбило окна. Предварительно, пострадавших нет.