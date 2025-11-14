На Камчатке шлейф пепла с вулкана Крашенинникова протянулся на 10 км

Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 км, его шлейф протянулся на 10 км, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (Kvert).

"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 3,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 10 км на северо-восток от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - рассказали в учреждении.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.