В Новороссийске потушили возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА

Пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты потушили возгорание, возникшее на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске после падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили, последствия атаки беспилотников на Новороссийск ликвидировали 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, в том числе от МЧС России - 76 человек и 23 единицы техники.