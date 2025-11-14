На Камчатке в сельской школе зафиксировали острую кишечную инфекцию

Роспотребнадзор проводит проверку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Случай острой кишечной инфекции зафиксирован в школе села Мильково на Камчатке, где ранее детям подали хлеб с личинками насекомых. Проводится проверка Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

"Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции среди учащихся Мильковской средней общеобразовательной школы №2. На пищеблоке отобраны образцы пищевой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды для лабораторных исследований", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении поставщика хлеба и хлебобулочных изделий в школу организовано эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционного заболевания. О количестве заболевших не сообщается.

По факту произошедшего проводится и прокурорская проверка.