В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Угроза действовала с 19:39 мск 13 ноября

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

Предупреждение действовало с 19:39 мск 13 ноября, в Воронеже, Нововоронеже, Россошанском, Бутурлиновском, Острогожском и Лискинском объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работали системы оповещения. Как сообщал Гусев, дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата, пострадавших нет. По предварительным данным, обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома и автомобиль.