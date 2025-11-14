В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики

Перебоев с электроснабжением нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС. В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов на объекты энергетической инфраструктуры. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Пострадавших в результате атаки нет, перебоев с электроснабжением и повреждений жилых строений не зафиксировано, передает слова губернатора пресс-служба администрации области.

