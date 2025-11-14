В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Ночью по северу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.