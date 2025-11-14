ТАСС: экс-глава подразделения Росатома получил взятку при строительстве "Атома"

Этот павильон на ВДНХ представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший директор структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров получил взятку в размере 5 млн рублей от руководства строительной компании "Фенсма" за способствование заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство открытого в 2023 году на ВДНХ павильона атомной индустрии "Атом". Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, один из учредителей "Фенсмы" и его жена скрылись от следствия и объявлены в розыск.

"Согласно обвинению, Сахаров через свою супругу получил взятку от руководства ООО "Фенсма" в размере почти 5 млн рублей за способствование заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство размещенного на ВДНХ павильона атомной индустрии "Атом". Указанный в материалах дела павильон представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергии. Помимо Сахаровых обвинение в даче и посредничестве во взяточничестве предъявлено одному из учредителей строительной компании Рустаму Рустамбекову и его супруге, скрывшимся от следствия", - рассказал собеседник агентства. По его словам, Рустамбековы объявлены в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что жену экс-главы структурного подразделения Росатома Дарью Сахарову обвинили в посредничестве в даче взятки и отправили под домашний арест. По версии следствия, предназначавшиеся Геннадию Сахарову в качестве взятки денежные средства, передавались именно через нее. Сахаров и его жена свою вину в совершении преступления признали полностью. Кроме того, они подали в столичный суд заявление о разводе.

В октябре также сообщалось, что Сахаров стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, новый эпизод связан с инжиниринговой компанией и был выделен на стадии следствия по основному делу. По версии следствия, Сахаров оформил знакомую своей жены в созданную одним из банкиров-олигархов компанию "Интэнс инжиниринг" для работы по контрактам Росатома. Таким образом он получил долю в компании и вознаграждение в качестве взятки.

Первый приговор

Мещанский суд Москвы в конце мая приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), признав его виновным в получении взятки должностным лицом в размере около 32,6 млн рублей. Второй фигурант дела - бизнесмен Элгуджи Кокосадзе - за дачу взятки осужден на восемь лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей).

Часть арестованных у осужденных денежных средств находится у следственного органа, дорогостоящие наручные часы, золотой слиток и ювелирные изделия хранятся в Гохране России, а на квартиры, земельные участки и другую недвижимость фигурантов и их родственников наложены обеспечительные меры до вступления приговора в законную силу. Суд также наложил арест на машину, свидетельство о регистрации которой вместе с ключами было найдено при обыске загородного дома топ-менеджера возле Внуково. По документам машина числится на балансе ООО "Интэнс Инжиниринг", бенефициаром которого является Сахаров.

Сахаров вину в получении взятки не признал, а Кокосадзе после признания вины был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Во время оглашения приговора был взят под стражу в зале суда.